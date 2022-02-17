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رئيس موديرنا يتوقع الاقتراب من المراحل النهائية لجائحة كورونا

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رئيس موديرنا يتوقع الاقتراب من المراحل النهائية لجائحة كورونا
Globallookpress
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قال رئيس شركة صناعة الأدوية "موديرنا"، ستيفان بانسل، إنه من "المنطقي" افتراض أننا قد نقترب من المراحل النهائية لجائحة كورونا.

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وردا على سؤال، حول إمكانية أن تكون جائحة كورونا في مراحلها النهائية، قال بانسيل في حديث لقناة CNBC: "أعتقد أن هذا سيناريو معقول".

وأضاف: "هناك احتمال بنسبة 80 بالمئة أنه مع تطور متحور "أوميكرون" أو تطور فيروس SarsCov-2، سنرى فيروسات أقل ضراوة".

وأشار إلى أنه "كنا محظوظين لأن متحور أوميكرون لم يكن شديد الضراوة، لكننا ما زلنا نرى آلاف الأشخاص يموتون كل يوم حول العالم بسبب هذا المتحور". وقال: "من المتوقع أن نشهد طفرة أكثر قساوة من أوميكرون".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن 15.47 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا في الأيام السبعة الماضية في جميع أنحاء العالم، و73162 حالة وفاة في نفس الفترة.

المصدر: CNBC

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