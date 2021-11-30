رئيس "موديرنا" يستبعد أن تكون لقاحات كورونا فعالة ضد متحور "أوميكرون"

استبعد رئيس شركة صناعة الأدوية "مودرنا"، ستيفان بانسل، أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد متحور "أوميكرون" الجديد، كما كان الأمر بالنسبة للسلالة "دلتا".

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وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال ستيفان بانسل: "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون (الفاعلية) فيه بنفس المستوى الذي كان لدينا مع سلالة دلتا".

وأضاف موضحا: "أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري..لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات، لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم، ذهبوا إلى أن هذا لن يكون مناسبا"‭.

المصدر: "رويترز"