 
مباشر
عاجل
اليابان تؤكد أول إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون"

رئيس "موديرنا" يستبعد أن تكون لقاحات كورونا فعالة ضد متحور "أوميكرون"

أخبار العالم

رئيس
Reuters DADO RUVIC
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/run4

 استبعد رئيس شركة صناعة الأدوية "مودرنا"، ستيفان بانسل، أن تكون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ضد متحور "أوميكرون" الجديد، كما كان الأمر بالنسبة للسلالة "دلتا".

إقرأ المزيد
قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا
قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال  ستيفان بانسل: "على ما أعتقد، لا يوجد عالم تكون (الفاعلية) فيه بنفس المستوى الذي كان لدينا مع سلالة دلتا".

وأضاف موضحا: "أعتقد أنه سيكون هناك قصور جوهري..لا أعرف مقدار ذلك لأننا بحاجة إلى انتظار البيانات، لكن جميع العلماء الذين تحدثت إليهم، ذهبوا إلى أن هذا لن يكون مناسبا"‭.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا