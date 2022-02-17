إغلاق شواطئ سيدني إثر "هجوم قاتل" لسمكة قرش

أغلقت شواطىء سيدني، بما في ذلك شاطىء بوندي الشهير، بعد مقتل سباح في هجوم سمكة قرش، في أول حالة وفاة من نوعها منذ ما يقرب من 60 عاما.

وأظهر مقطع فيديو تمت مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سمكة قرش تهاجم شخصا قبالة شاطئ ليتل باي، على بعد حوالي 12 ميلا جنوب أكبر مدينة في أستراليا، وبالقرب من مدخل خليج بوتاني.

ولم تكشف الشرطة بعد عن هوية السباح.

وقال ديلان باركر، عمدة مجلس راندويك الذي يضم ليتل باي: "إن الحادث شكل صدمة كاملة لمجتمعنا، وما حصل أمر مروع للغاية".

وتواصل شرطة ولاية نيو ساوث ويلز، البحث عن سمكة القرش الكبيرة المسؤولة عن وفاة السباح البالغ من العمر 35 عاما.

وقالت إدارة شؤون الإعلام في بيان: "بناء على لقطات قدمها الجمهور، بما في ذلك شهادات شهود عيان، يعتقد علماء الأحياء في إدارة شؤون الإعلام أن سمكة قرش بيضاء، بطول ثلاثة أمتار على الأقل، مسؤولة على الأرجح عن وفاة السباح".

المصدر: NEWYORK POST