جونسون: أدلة سحب روسيا قواتها غير كافية

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن أدلة انسحاب القوات الروسية عن الحدود الأوكرانية "غير كافية".

وقال متحدث باسم مكتب جونسون "إنه وغوتيريش خلصا إلى أن أي غزو روسي لأوكرانيا ستكون له عواقب كارثية، وقررا مواصلة العمل معا لإيجاد حل دبلوماسي عاجل وتجنب تصعيد عسكري كارثي وأزمة إنسانية".

وأضاف: "جونسون وغوتيريش ذكّرا بأنه من مسؤولية الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة أعضاء الأمم المتحدة ووحدة أراضيهم".

وتابع: "أكد الجانبان على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف بحسن نية من أجل تنفيذ اتفاقات مينسك، التي تنص على خريطة طريق تضمن عودة المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا إلى سلطة حكومة كييف".

المصدر: "أ ف ب"