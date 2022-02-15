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جونسون وفون دير لاين يدعوان للتيقظ إزاء ما يحيط بأوكرانيا خلال الساعات القادمة

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جونسون وفون دير لاين يدعوان للتيقظ إزاء ما يحيط بأوكرانيا خلال الساعات القادمة
Globallookpress European Union/Handout via Xinhua
صورة من الأرشيف
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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى "التيقظ" تجاه ما يحيط بأوكرانيا.

وجاء في بيان عن مكتب جونسون في أعقاب اتصال هاتفي مع فون دير لاين، أنهما "بحثا الوضع على الحدود الأوكرانية واتفقا على أن العالم يجب أن يبقى متيقظا في الساعات والأيام القادمة".

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وشكر جونسون فود دير لاين على "التعاون الوثيق بشأن العقوبات" ضد روسيا، وأشار إلى أنه على "بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن يعملا مع الحلفاء على إعداد حزمة الإجراءات الاقتصادية لمعاقبة روسيا في حال انتهاكها سيادة أوكرانيا".

يذكر أن روسيا ترفض الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، وتنفي وجود مثل هذه الخطط لديها.

المصدر: تاس

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