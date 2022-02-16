وفد طالبان التقى ممثلي 16 دولة أوروبية في قطر

عقد وفد حركة "طالبان" اجتماعا في قطر مع ممثلين عن 16 دولة أوروبية، وبحث الجانبان العديد من القضايا الإنسانية والاقتصادية وغيرها التي تعانيها أفغانستان.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأفغانية: "التقى وفد رفيع المستوى من أفغانستان برئاسة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة أمير خان متكي في الدوحة بممثلي 16 دولة أوروبية".

وأضاف: "خلال المحادثات، تمت مناقشة الوضع الإنساني والاقتصادي في أفغانستان، وملف حقوق الإنسان، وقضايا التعليم، ورواتب المعلمين، وكذلك التغييرات الإيجابية الأخيرة في البلاد".

وتابع: "تطرقت المحادثات إلى موضوع تجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة.. المرسوم الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأعرب ممثلو الحركة مرة أخرى، عن "عدم موافقتهم على قرار الرئيس الأمريكي".

ووصل وفد طالبان إلى الدوحة الأحد الماضي لإجراء محادثات، حيث عقد جلسة مشاورات مع ممثلي مجلس التعاون لدول الخليج، وكذلك الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "تاس"