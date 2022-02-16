زاخاروفا تسدي النصح إلى بايدن إزاء مستشاريه

ذكّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنها ليست المرة الأولى التي تلعب فيها واشنطن ورقة "مناشدة" الشعب الروسي، وأسدت النصح إلى الرئيس جو بايدن بتسريح مستشاريه.

وقالت في تصريح لقناة "روسيا 24": "كم أصبح هذا مألوفا... ففي كل مرة يحاولون فيها فعل الشيء ذاته معنا، يخبروننا بأننا أصدقاء، وليست هناك حاجة إلى اعتبارنا أعداء لهم.. لا يهم أننا لا نتصرف بالكامل في مصلحتك لكن هذا فقط للوهلة الأولى، يبدو لك الأمر كذلك، سنقنعك بعكس ذلك".

وأضافت: "هذه ليست المرة الأولى التي يلعبون فيها هذه الورقة".

وتابعت: "لقد صدمني شيء آخر، وهو أن بايدن أشار إلى بعض المحللين، الذين يجب عمليا طردهم... محللون توقعوا حربا بين بلدين أعلنا أنهما لا ينويان الحرب".

وقال بايدن في وقت سابق، إن "الولايات المتحدة وحلف الناتو لا يشكلان تهديدا لروسيا، وليس لديهما صواريخ في أوكرانيا ولا يخططان لنصبها هناك".

وأضاف مخاطبا مواطني روسيا: "أنتم لستم أعداءنا.. لا أعتقد أنكم تريدون حربا دموية ومدمرة مع أوكرانيا".

المصدر: "نوفوستي"