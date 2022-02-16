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موسكو تؤكد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني

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موسكو تؤكد لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني
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أكد دبلوماسي روسي رفيع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن روسيا ليست طرفا في النزاع الأوكراني.

وأشار رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات حول الأمن العسكري والرقابة على الأسلحة في فيينا، قسطنطين غافريلوف خلال جلسة لمنتدى التعاون الأمني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى أن السلطات الأوكرانية "تنتهك اتفاقيات مينسك وتتجاهل مصالح سكان دونباس".

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وأضاف أن كييف تحاول تحميل روسيا المسؤولية عن غياب التقدم في التسوية.

وتابع الدبلوماسي الروسي: "نؤكد أن اتفاقيات مينسك لا تتضمن أي كلمة عن أي التزامات لروسيا. وبلادنا لا تعتبر طرفا في النزاع، وصفتنا ضمن "صيغة نورماندي" هي مثل صفة فرنسا أو ألمانيا، وضمن مجموعة الاتصال هي مثل صفة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

يذكر أن "مجموعة الإجراءات لتنفيذ اتفاقيات مينسك" تم توقيعها في فبراير 2015، وهي تنص على وقف إطلاق النار في دونباس وسحب القوات وإجراء إصلاحات دستورية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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