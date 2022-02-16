برلماني إيراني: نتوقع حصول الاتفاق بين طهران وواشنطن وعلينا ألا نستغني عن روسيا والصين

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، جليل رحيمي جهان آبادي، "نتوقع حصول الاتفاق بين طهران وواشنطن واحتمال وارد أن نرى مفاوضات مباشرة بين الجانبين".

وأضاف آبادي في تصريحات اليوم الأربعاء، "بالنظر إلى أن معظم العقوبات فرضتها الولايات المتحدة، يجب أن تكون طهران قادرة على حل القضية مع واشنطن من أجل الحصول على الضمانات اللازمة وتحقيق مطالبها في المفاوضات، هذا يعزز إمكانية التوصل إلى الاتفاق، وبالتالي من الممكن انعقاد حوار مباشر بين إيران والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن: "سلوك الأمريكيين فيما يتعلق بالملف النووي يظهر أنهم يريدون حل المشكلة، وإن توقفوا عن إحداث المشاكل واستمرار العناد، من الممكن أن تتسرى المفاوضات إلى الملفات الثنائية بين البلدين أيضا".

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني: "علينا ألا نستغني عن روسيا و الصين نظرا لتقارب مواقفها معنا و استخدام هذه الآلية في المفاوضات.. حتى إن توصلنا لاتفاق مع الغرب وخف التوتر مع واشنطن الاستغناء عن موسكو و بكين سيكون خطأ كي لا نتعرض للخسائر بسبب علاقات أحادية مع الغرب فقط".

المصدر: RT