الرئيس البرازيلي يصل موسكو للاجتماع بالرئيس فلاديمير بوتين

وصل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الأربعاء إلى موسكو في زيارة يبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مواضيع دولية ملحة إضافة إلى العلاقات الثنائية.

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وكان المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف قد قال في تصريح سابق إن بوتين سيبحث مع ضيفه البرازيلي العلاقات الثنائية، علاوة على أجندة ثنائية زاخرة.

ولفت بيسكوف إلى أن هذه الزيارة ستكون فرصة ليتبادل فيها الزعيمان الآراء حول أكثر الموضوعات الساخنة المدرجة حاليا على جدول الأعمال العالمي.

من جانبه، وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في وقت سابق زيارتة المقررة إلى روسيا بأنها "هامة جدا بالنسبة لبلاده"، مشددا على أنها ستجري على الرغم من الضغوط التي مورست من قبل واشنطن بهدف منعها.

المصدر: RT