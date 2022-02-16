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إطلاق نار وانفجارات في هجوم لـ"الشباب" على مقديشو

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إطلاق نار وانفجارات في هجوم لـ
Globallookpress
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سمع دوي إطلاق نار وانفجارات في العاصمة الصومالية مقديشو فجر اليوم الأربعاء، فيما أكد وزير الأمن الداخلي الصومالي أن متشددين من "حركة الشباب" شنوا هجوما على مراكز ونقاط أمنية.

وكتب الوزير عبد الله نور على تويتر: "هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش". وأضاف "هزم أفراد أمننا العدو".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الشباب" شنت هجوما بعد الساعة الواحدة فجرا، استخدمت فيه سيارة مفخخة على مركز الشرطة في حي "كحدا" في مقديشو تلته اشتباكات بين المسلحين والقوات الأمنية التي تمكنت من صد الهجوم بعد وصول تعزيزات.

ووقع بعد قرابة نصف ساعة من الهجوم الاول هجوم آخر شنه مسلحو "الشباب" على منطقة "دار السلام" استهدف نائب مدير حي هلوا بمقديشو، وقد سمع دوي الانفجارات التي وقعت الليلة الماضية في أرجاء العاصمة.

وأكدت الشرطة الصومالية في تصريح بعد الهجمات أن مقاتلي "حركة الشباب" شنوا هجمات على حي "كحدا" ومنطقة دار السلام، لكن لم يصدر تعليق من جانب الحركة.

وهاجم المسلحون أيضا مراكز في المناطق بين "علمدا" و"عليشابيها" في ضواحي العاصمة مقديشو حيث سمع إطلاق النيران والقصف المدفعي لكن لم يكشف حتى الآن النقاب عن الخسائر الناجمة عن الهجمات.

المصدر: RT+ "الصومال الجديد"

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