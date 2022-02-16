إطلاق نار وانفجارات في هجوم لـ"الشباب" على مقديشو

سمع دوي إطلاق نار وانفجارات في العاصمة الصومالية مقديشو فجر اليوم الأربعاء، فيما أكد وزير الأمن الداخلي الصومالي أن متشددين من "حركة الشباب" شنوا هجوما على مراكز ونقاط أمنية.

وكتب الوزير عبد الله نور على تويتر: "هاجم الإرهابيون ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش". وأضاف "هزم أفراد أمننا العدو".

At 1:00am The terrorist attacked the suburbs of Mogadishu and targeted our police stations & check points, & i am informing to the Public that our security forces defeated the enemy & the Police Force will share further information to the public when it is possible and available — Hon. Abdullahi M Nor (@AbdullahiMNOR) February 16, 2022

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الشباب" شنت هجوما بعد الساعة الواحدة فجرا، استخدمت فيه سيارة مفخخة على مركز الشرطة في حي "كحدا" في مقديشو تلته اشتباكات بين المسلحين والقوات الأمنية التي تمكنت من صد الهجوم بعد وصول تعزيزات.

The first video of a burning Kahda police station. pic.twitter.com/NaBYtDDl62 — Baidoa Online (@BaidoaU) February 15, 2022

QUICK .

Another attack. Al-Shabaab has attacked Hawa Abdi area on the outskirts of Mogadishu, and fighting is raging between the Haramcad forces and al-Shabaab. pic.twitter.com/CMOaBCSJ4T — NEWS ONE (@NEWSONE46467498) February 16, 2022

ووقع بعد قرابة نصف ساعة من الهجوم الاول هجوم آخر شنه مسلحو "الشباب" على منطقة "دار السلام" استهدف نائب مدير حي هلوا بمقديشو، وقد سمع دوي الانفجارات التي وقعت الليلة الماضية في أرجاء العاصمة.

وأكدت الشرطة الصومالية في تصريح بعد الهجمات أن مقاتلي "حركة الشباب" شنوا هجمات على حي "كحدا" ومنطقة دار السلام، لكن لم يصدر تعليق من جانب الحركة.

وهاجم المسلحون أيضا مراكز في المناطق بين "علمدا" و"عليشابيها" في ضواحي العاصمة مقديشو حيث سمع إطلاق النيران والقصف المدفعي لكن لم يكشف حتى الآن النقاب عن الخسائر الناجمة عن الهجمات.

المصدر: RT+ "الصومال الجديد"