ترامب لزمور: لا تستسلم وابق شجاعا!

أكد غيوم بلتيير متحدث المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية إريك زمور أن الأخير تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر الهاتف 40 دقيقة، وتلقى دعما كبيرا منه.

وأشار إلى أن "ترامب خاطب زمور قائلا: لا تستسلم، تمسك بمبادئك وابق شجاعا، فالمثابرة والتحمل يؤتيان ثمارهما في نهاية الحملة".

ونقل المصدر عن المرشح الفرنسي أنه كان سعيدا بالاتصال، وأن الحديث كان "دافئا"، وأن "ترامب يتابع سير حملته الرئاسية وخطاباته عبر تقنية المباشر".

من جهته، قال فريق حملة الرئيس الأمريكي السابق لزملائهم الفرنسيين: "لقد كان مدير حملة زمور المكلف بفرنسيي الخارج على اتصال بديوان ترامب وعرض عليهم تنظيم اجتماع حضوري أو عبر الهاتف، وبما أن الرحلة إلى فلوريدا كانت معقدة، اخترنا الترتيب لمحادثات هاتفية".

المصدر: "أ ف ب"