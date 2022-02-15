مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح مشروع رفع مقترح للرئيس بوتين للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

صوت مجلس الدوما الروسي لصالح مشروع مقترح للرئاسة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

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وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في صفحته على "تلغرام" إن إرسال الدعوة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد سيتم على الفور.

المصدر: نوفوستي