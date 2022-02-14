دونيتسك: الجيش الأوكراني يخطط لغزو دونباس

أكد إدوارد باسورين المتحدث باسم شرطة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد جنوب شرقي أوكرانيا، "أن الجيش الأوكراني يخطط لغزو منطقة دونباس"، التي تضم دونيتسك ولوغانسك.

وقال في مؤتمر صحفي، إن "حشودا عسكرية أوكرانية ضخمة تعدّ 150 ألف عسكري تنتشر على خط التماس، /بين دونيتسك ولوغانسك من جهة، وأوكرانيا من جهة/ وأن الهدف الأساس وراء الخطط الأوكرانية هو محاولة جر روسيا إلى نزاع أهلي في شرق أوكرانيا واتهامها بالعدوان لفرض عقوبات عليها".

وأضاف: "بعض الوحدات الأوكرانية تتدرب على معارك هجومية مدعومة بغطاء ناري مدفعي".

وتابع: "كييف التي جهزت وحدة دعم معلوماتي من المفترض أن تغطي عمليات استفزازية للجيش الأوكراني على الأراضي الخاضعة لسيطرتها وقد يكون ذلك بقتل المدنيين على أيدي أفراد يرتدون زي الجيش الروسي".

وأوضح أن "الجيش الأوكراني قد يستخدم الأسلحة الكيميائية في العمليات الاستفزازية".

المصدر: RT