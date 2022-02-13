لوغانسك: كييف تستعد لنشر مظليين خلف خطوط التماس

أكد متحدث باسم القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك المعلنة من طرف واحد، أن "قوات الأمن الأوكرانية تواصل تدريب المظليين لنشرهم لاحقا في مناطق خلف خطوط قواتنا".

وقال: "كما ذكرنا سابقا، تستعد وحدات لواء الهجوم الجوي المنفصل الأوكراني الـ79 للاستخدام القتالي كقوة هجومية تكتيكية محمولة جوا يتم إلقاؤها في المناطق الخلفية لقواتنا".

وأطلقت أوكرانيا في أبريل عام 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من طرف واحد، ووفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، أصبح حوالي 13 ألف شخص ضحايا للأزمة.

من جهتها، أعلنت موسكو في أكثر من محفل، أن كييف لا تمتثل لاتفاقيات مينسك وتطيل المفاوضات لحل النزاع، فيما أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "كييف أرسلت نصف أفراد قواتها المسلحة إلى دونباس.

وأعربت روسيا عن قلقها إزاء نقل معدات عسكرية من دول حلف الناتو إلى الحدود الروسية وزيادة عدد المدربين الغربيين في دونباس، في وقت تواصل فيه الدول الغربية تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال توريد الأسلحة التي تستخدم في دونباس.

المصدر: "نوفوستي"