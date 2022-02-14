عائلة ألماني إيراني يحاكم في طهران تحث برلين على التحرك لـ"إنقاذ حياته"

حثت عائلة ألماني متحدر من أصول إيرانية ومعتقل في طهران السلطات الألمانية على "التحرك فورا" لإنقاذ حياته، حيث قد يحكم عليه بالإعدام على خلفية تهم ينفي صحتها.

وفي مطلع فبراير الحالي مثل المعارض جمشيد شرمهد البالغ 66 عاما أمام محكمة في طهران ووجهت إليه تهمة "الإفساد في الأرض" على صلة باتهامات له بالضلوع في هجوم على مسجد في شيراز (جنوب إيران) في 12 أبريل 2008 أوقع 14 قتيلا.

وفي حال أدين شرمهد، وهو ما يخشاه نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان لأن تهمة "الإفساد في الأرض" تعد من الأخطر في إيران، قد يحكم عليه بالإعدام شنقا.

وشددت ابنته غازيل ومعها أكثر من عشرين ناشطا في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على "الأهمية القصوى لتحرك الحكومة الألمانية فورا لمنع اغتيال شرمهد الذي تخطط له السلطات الإيرانية".

وتابعت الرسالة "نحضكم على اتخاذ تدابير فورية هامة ومستدامة من أجل إنقاذ حياة هذا الألماني البالغ 66 عاما وإنقاذ عائلته من هذا الفعل المروع".

وأعربت عائلة شرمهد عن "قلقها البالغ" على صحته، مشيرة إلى الأجهزة الأمنية الإيرانية، خطفت شرمهد في العام 2020 أثناء توقفه في دبي في رحلة ترانزيت، واقتادته عنوة إلى إيران.

وكان شرمهد مقيما في الولايات المتحدة وهو انخرط في مجموعة مناهضة للنظام الإيراني معروفة باسم "جمعية مملكة إيران" تسعى إلى إطاحة النظام القائم في الجمهورية الإسلامية.

المصدر: "أ ف ب"