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غوتيريش يجري اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا

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غوتيريش يجري اتصالين منفصلين مع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا
Legion-Media Lev Radin/Sipa USA
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتصالين منفصلين مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش "التقى اليوم عبر الفيديو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأجرى مكالمة قصيرة مع وزير الخارجية الأوكراني أيضا".

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وأضاف دوجاريك أن "الأمين العام عبر للوزيرين عن قلقه البالغ إزاء التوترات الحادة حول أوكرانيا. ورحب بالجهود الدبلوماسية المستمرة الهادفة إلى وقف التوتر وأكد على عدم وجود بديل للدبلوماسية".

وأشار دوجاريك إلى أن غوتيريش سيدلي ببيان حول أوكرانيا في وقت لاحق من الاثنين.

المصدر: وكالات

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