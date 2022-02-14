جولتان من المحادثات بين لافروف ونظيره البولندي

قال السكرتير الصحفي للخارجية البولندية لوكاس جاسينا إن برنامج زيارة وزير الخارجية زبيغنيو راو إلى موسكو في 15 فبراير يتضمن جولتين من المحادثات مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.

وذكر جاسينا، بأن بولندا تترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأضاف: "غدا سنجري محادثات مهمة في موسكو. في الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، ستعقد محادثات عامة بين الوزيرين البولندي والروسي ستستمر ساعة واحدة، وسيتم خلالها بحث المسائل المتعلقة بعمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك الميزانية، والمشاكل، ودور روسيا في المنظمة، وكذلك ما يحدث الآن في أوكرانيا".

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وبعد المحادثات مباشرة ، سيعقد مؤتمر صحفي بمشاركة الصحفيين البولنديين والروس.

وتابع السكرتير الصحفي: "في حوالى الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، سيتم إجراء جولة أخرى من المفاوضات مخصصة لجدول الأعمال الثنائي بين بولندا وروسيا. وسيتم كذلك التطرق إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

ووفقا له، هذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية بولندي إلى موسكو منذ ما يقرب من 10 سنوات. وأكد السكرتير الصحفي، أن الوزير يزور روسيا بصفته رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال: "نقطة تحول [في العلاقات الروسية البولندية] يجب أن تنتظر".

المصدر: تاس