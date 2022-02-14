ألمانيا: قتلى وجرحى في تصادم قطارين للركاب في ميونيخ
أكدت وسائل إعلام ألمانية، أن شخصا لقي مصرعه وأصيب حوالي 30 أخرين في حادث تصادم قطارين للركاب جنوب مدينة ميونخ.
وذكرت الشرطة في بيان لها، أن "الحادث وقع في الجزء الجنوبي من مدينة ميونخ"، مشيرة إلى أن "أعداد الضحايا في إرتفاع".
وأضافت: "العديد من خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث، وهناك ضحايا". ووفقا لهم، "وقع الحادث على طريق السكك الحديدية ميونيخ – بيشل".
من جهتها، أشارت وسائل إعلام محلية إلى "وفاة شخص وإصابة العشرات جراء الحادث".
Allemagne : 2 trains de passagers sont entrés en collision à Munich. Au moins une personne est décédée est 40 blessés sont à déplorer.— Neurone Intelligence (@NeuroneIntel) February 14, 2022
Plus d'informations à venir. pic.twitter.com/cGkDl77i36
#UPDATE : L'accident ferroviaire a eu lieu sur la commune de Ebenhausen. A ce niveau, la ligne est à voie unique.— Neurone Intelligence (@NeuroneIntel) February 14, 2022
De nombreux secouristes sont présents sur place dont plusieurs hélicoptères. pic.twitter.com/5Km3Eh5SZk
المصدر: "تاس" + "نوفوستي" + وكالات
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