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ألمانيا: قتلى وجرحى في تصادم قطارين للركاب في ميونيخ

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ألمانيا: قتلى وجرحى في تصادم قطارين للركاب في ميونيخ
AFP CHRISTOF STACHE
محطة قطارات في ألمانيا - أرشيف
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أكدت وسائل إعلام ألمانية، أن شخصا لقي مصرعه وأصيب حوالي 30 أخرين في حادث تصادم قطارين للركاب جنوب مدينة ميونخ.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أن "الحادث وقع في الجزء الجنوبي من مدينة ميونخ"، مشيرة إلى أن "أعداد الضحايا في إرتفاع".

وأضافت: "العديد من خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث، وهناك ضحايا". ووفقا لهم، "وقع الحادث على طريق السكك الحديدية ميونيخ – بيشل".

من جهتها، أشارت وسائل إعلام محلية إلى "وفاة شخص وإصابة العشرات جراء الحادث".

المصدر: "تاس" + "نوفوستي" + وكالات

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