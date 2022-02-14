"آير شاتل النرويجية" تعلق رحلاتها فوق أوكرانيا

انضمت شركة الطيران "آير شاتل النرويجية" (Norwegian) إلى قائمة الشركات التي قررت التوقف عن تسيير رحلاتها عبر مجال أوكرانيا الجوي، بسبب التصعيد الحالي حول هذا البلد.

ونقلت قناة TV2 التلفزيونية عن مدير الاتصالات في شركة الطيران النرويجية، إيسبين تومان، تأكيده أنها قررت تعليق رحلاتها عبر أجواء أوكرانيا حتى إشعار آخر، بناء على نتائج تقييم متكامل للوضع الأمني.

وقال إن "الأمن على رأس الأولويات دائما".

ويذكر أن النرويج بين عشرات الدول التي دعت مواطنيها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها بسبب الخطر المزعوم لتعرض هذا البلد لـ"الغزو" من قبل روسيا.

وسبق أن علقت شركة الطيران الهولندية KLM يوم السبت كافة رحلاتها من وإلى أوكرانيا، بينما أكدت شركة SkyUp الأوكرانية أن رحلة تابعة لها متوجهة إلى كييف من البرتغال اضطرت إلى الهبوط في عاصمة مولدوفا، كيشينيوف، بعد أن منعها مؤجر إيرلندي من دخول مجال أوكرانيا الجوي.

وأفاد موقع Strana.ua الإخباري الأوكراني بأن المجال الجوي للبلاد سيكون مغلقا عمليا أمام حركة الطيران اعتبارا من اليوم الاثنين بمبادرة من شركات التأمين الغربية، غير أن حكومة أوكرانيا شددت على أن سماءها لا يزال مفتوحا، مشيرة إلى أن إغلاقه يمثل حقا سياديا لها.

ونفت روسيا مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، متهمة الغرب بتأجيج هستيريا حول هذا الموضوع بغية ضخ أسلحة حديثة إلى هذا البلد.

المصدر: TV2