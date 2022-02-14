"بلومبرغ: بايدن لم يرد على طلبين لزيلينسكي

أفادت وكالة "بلومبرغ، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتمكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من الرد بشكل واضح على طلب تقديم المزيد من المساعدة لأوكرانيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، أن بايدن خلال الاتصال يوم أمس الذي استمر أقل من ساعة، لم يرد كذلك على دعوة زيلينسكي له بزيارة كييف.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، اتفق الرئيسان على مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الحالية حول أوكرانيا.

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بالإضافة إلى ذلك، وعد الرئيس الأمريكي، زيلينسكي خلال الاتصال، بالرد بشكل سريع وحاسم على أي عدوان محتمل ضد أوكرانيا.

ووفقا لمصدر آخر، ستدرس إدارة بايدن في غضون ذلك "بعمق"، إمكانية تقديم مساعدة اقتصادية إضافية لأوكرانيا.

وترى الوكالة، أنه من غير المرجح أن يزور الرئيس الأمريكي مدينة كييف، وسط دعوات إدارته للأمريكيين لمغادرة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي