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مصدر: وفد من طالبان يخطط لزيارة بريطانيا

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مصدر: وفد من طالبان يخطط لزيارة بريطانيا
Sputnik
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قال مصدر في الخارجية الأفغانية، لمراسل "نوفوستي"، إن وفدا حكوميا من أفغانستان سيزور بريطانيا لمناقشة القضايا الإنسانية.

ووفقا للمصدر، سيكون الوفد برئاسة القائم بأعمال وزير الصحة الأفغاني قلندر عباد.

وأشار المصدر، إلى أن الوفد الحكومي الأفغاني يخطط للقاء شخصيات بريطانية مسؤولة.

في أوائل أغسطس 2021 صعدت حركة طالبان هجومها ضد القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت كابل في 15 أغسطس، وفي اليوم التالي أعلنت انتهاء الحرب. بعد ذلك وعلى مدى أسبوعين شهد مطار كابل الخاضع لسيطرة الجيش الأمريكي، عملية إجلاء جماعي للمواطنين الغربيين والأفغان الذين تعاونوا معهم.

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وفي 31 أغسطس، غادر الجيش الأمريكي مطار كابل، منهيا ما يقرب من 20 عاما من التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي

 

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