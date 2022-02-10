طالبان تسعى لمفاوضات مع المجتمع الدولي للحصول على مساعدات لأفغانستان

طالبت حركة طالبان بإجراء مفاوضات مباشرة مع المجتمع الدولي الذي لا يعترف بها، للحصول على مساعدات إنسانية لأفغانستان.

وناشد وفد طالبان إلى جنيف المكون من نحو 10 أعضاء لمحادثات مع المنظمات غير الحكومية "المجتمع الدولي المضي قدما مع إمارة أفغانستان الإسلامية على أساس الشفافية والمساءلة، والإستجابة للحاجة إلى المساعدات الإنسانية".

ومنذ تولي طالبان السلطة في كابل في أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية الأخرى، تهدد أزمة اقتصادية ومالية أكثر من نصف سكان البلاد بالمجاعة.

وتدعو الأمم المتحدة منذ شهور إلى تخفيف العقوبات المفروضة على كابل منذ أغسطس 2021 لتجنب انهيار البلاد.

وتمت دعوة وفد طالبان برئاسة وزير الصحة كالندار عباد إلى جنيف من قبل منظمة "أبل دي جنيف" غير الحكومية التي تقوم بحملات لحماية المدنيين في مناطق الصراع وتنشط منذ سنوات عدة في أفغانستان.

وكانت الزيارة أيضا فرصة لوفد طالبان للقاء رئيس منظمة الصحة العالمية وإجراء محادثات مع الصليب الأحمر الدولي بالإضافة إلى دبلوماسيين أوروبيين، بما في ذلك ممثلو وزارة الخارجية السويسرية.

وقالت سويسرا الخميس إن الزيارة "لا تشكل شرعية أو اعترافا بطالبان"، مشددة على أنها عبرت بوضوح عن توقعاتها بشأن احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين.

المصدر: أ ف ب