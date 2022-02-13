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"سي بي إس": واشنطن بصدد إجلاء دبلوماسييها عن كييف خلال يومين

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AFP
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية - أرشيف
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن القيادة العليا للبلاد تخطط لإجلاء جميع الدبلوماسيين المتبقين في كييف في غضون 24 إلى 48 ساعة.

وكتبت شبكة "سي بي إس" نقلا عن مصادر مطلعة أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لإجلاء جميع الموظفين الأمريكيين من كييف في غضون 24 إلى 48 ساعة القادمة".

من جهته قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن "الولايات المتحدة لن تغلق سفارتها في كييف، لكنها تقلل عدد الموظفين، بما في ذلك عن طريق نقل بعض الدبلوماسيين إلى لفوف، وتقليل الأنشطة إلى الحد الأدنى المطلوب من مجموعة الوظائف، بما في ذلك التفاعل مع حكومة أوكرانيا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت إن "خطر التصعيد حول أوكرانيا مرتفع بما يكفي لذلك يمكن اعتبار إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كييف بالتصرف العقلاني والحكيم".

وأضاف الوزير: "بالأمس أمرنا بترحيل معظم الأمريكيين، الذين ما زالوا في السفارة في كييف. لا يزال خطر تنفيذ روسيا عملا عسكريا كبيرا، لذلك يمكن اعتبار هذا التصرف حكيما".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات

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