بلينكن يعتبر إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كييف تصرفا حكيما

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن خطر التصعيد حول أوكرانيا مرتفع بما يكفي لذلك يمكن اعتبار إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كييف بالتصرف العقلاني الحكيم.

وذكر بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده في هونولولو بولاية هاواي يوم السبت، أن المسار الدبلوماسي لحل الأزمة حول أوكرانيا "لا يزال سالكا".

وقال إذا صعدت روسيا الموقف، سيكون رد الولايات المتحدة وحلفاؤها "سريعا وموحدا وصارما".

وأضاف الوزير: "بالأمس أمرنا بترحيل معظم الأمريكيين، الذين ما زالوا في السفارة في كييف. لا يزال خطر تنفيذ روسيا عملا عسكريا كبيرا، لذلك يمكن اعتبار هذا التصرف حكيما".

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وأعرب عن ثقته بأنه، "لا ينبغي أن يستغرب أحد" إذا قامت روسيا "باستفزاز أو تدبير حادثة"، لاستخدامها بعد ذلك في "تبرير" العمليات العسكرية.

يوم أمس أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع بلينكن، أن الحملة الدعائية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها حول "العدوان الروسي" على أوكرانيا، تسعى إلى تحقيق أهداف استفزازية.

المصدر: نوفوستي