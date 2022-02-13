مالي.. مقتل جنديين في هجوم إرهابي

قتل جنديان ماليان فجر الأحد في شمال مالي إثر هجوم على مركزهما نسب إلى جهاديين، كما أعلن الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الجيش إن مركز نيافونكي تعرض لهجوم قرابة الساعة 2.00 فجرا (2.00 ت. غ.) شنته "مجموعة مسلحة إرهابية" مستخدما التعبير الذي يشير عادة إلى الجهاديين.

وأضاف: "الحصيلة هي قتيلان في صفوف القوات المسلحة المالية وخمسة قتلى من المهاجمين".

وفي 5 يناير 2022 أعلن الجيش مقتل 6 جنود خلال مواجهات في نوفمبر وكانون ديسمبر.

في هذا الوقت، تبنى الجيش المالي مقتل عشرات الجهاديين وتدمير عدة قواعد لهم منذ بدء عملية في ديسمبر أطلق عليها اسم "كيليتيغوي".

منذ عام 2012 تسبب الجهاديون في مقتل المئات من أفراد قوات الأمن في مالي وكذلك في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين حيث وسعوا عملياتهم.

المصدر: أ ف ب