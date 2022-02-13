إيران تعلن احتجاز سفينتين في الخليج

أعلنت السلطات الإيرانية أن الحرس الثوري احتجز سفينتين في الخليج بتهمة تهريبهما الوقود.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية اليوم الأحد عن رئيس القضاء في محافظة هرمزغان، مجتبی قهرمانی، قوله إن السفينتين المحتجزتين حاولتا تهريب 15 ألف لتر من الوقود بطريقة غير قانونية إلى دول خليجية، لكن تم رصدهما ومتابعتهما وإلقاء القبض عليهما من قبل مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري.

وشدد القاضي على أن مكافحة التهريب وخصوصا تهريب الوقود تعد من أولويات سلطات هرمزغان، مضيفا أن الجهود في هذا السبيل لا تزال مستمرة من أجل "نمو وازدهار اقتصاد البلاد".

ولم يتم الكشف عن اسم السفينتين المحتجزتين.

المصدر: "مهر"