الأمم المتحدة: طالبان تفرج عن 4 مدافعات عن حقوق المرأة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (أوناما)، أن طالبان أفرجت عن 4 ناشطات أفغانيات أوقفتهن في كابل قبل أسابيع وكنّ في عداد المفقودات.

وكتبت "اوناما" على "تويتر": "بعد فترة طويلة من عدم اليقين حول مصيرهن وسلامتهن، أفرجت سلطات طالبان عن الناشطات الأفغانيات الأربع المفقودات وأقاربهن المفقودين أيضا".

After a long period of uncertainty about their whereabouts and safety, the four ‘disappeared’ Afghan women activists, as well as their relatives who also went missing, have all been released by the de facto authorities.



UNAMA calls for the rights of every Afghan to be respected. — UNAMA News (@UNAMAnews) February 13, 2022



وأوقفت السلطات الأفغانية الناشطتين تامانا زريابي برياني وبروانا إبراهيم خيل في يناير الماضي، بعد بضعة أيام من مشاركتهما في تظاهرة في كابل دفاعا عن حقوق النساء، فيما أوقفت ناشطتان أخريان هما مرسال أيار وزهرة محمدي مطلع فبراير الجاري.

من جهته، قال أكد أقرباء بروانا إبراهيم خيل الجمعة الماضي، الإفراج عنها، موضحا أنها "كانت معتقلة لدى طالبان".

ونفت طالبان ضلوعها في اختفاء الناشطات، مؤكدة أنها "فتحت تحقيقا في ذلك".

وفرقت الحركة منذ عودتها إلى الحكم في أغسطس الماضي، التظاهرات المدافعة عن حقوق النساء واعتقلت صحافيين ومعارضين لنظامها.

المصدر: "أ ف ب"