الأمم المتحدة تطالب "طالبان" بتقديم معلومات عن ناشطتين مفقودتين

طالبت الأمم المتحدة، حركة "طالبان" بتقديم معلومات عن ناشطتين أخريين يزعم أن الحركة احتجزتمها هذا الأسبوع.

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وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما"، إنها طلبت "معلومات عاجلة" بشأن ما تردد عن اعتقال ناشطتين على يد حركة "طالبان" في كابل هذا الأسبوع.

ودعت الأمم المتحدة، للإفراج عن جميع الناشطات المحتجزات في أفغانستان.

ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس، قامت "طالبان" بقمع المعارضة من خلال تفريق التجمعات النسائية بالقوة، واعتقال المنتقدات، وضرب الصحفيين المحليين الذين يغطون الاحتجاجات.

من جهتها، دعت المبعوثة الأمريكية الخاصة لأفغانستان، رينا أميري، حركة "طالبان" إلى احترام حقوق المرأة.

وقالت: "إذا كانت طالبان تسعى للحصول على الشرعية من الشعب الأفغاني والعالم، فعليها احترام حقوق الإنسان للأفغان، خاصة بالنسبة للنساء".

وقالت ناشطة أفغانية طلبت عدم الكشف عن اسمها لوكالة "فرانس برس"، إن حركة "طالبان" اعتقلت زهرة محمدي، ومرسال عيار.

وتأتي الاعتقالات الأخيرة، بعد أقل من شهر على اختفاء الناشطتين، تامانا زاريابي بارياني، وبروانا إبراهيم خل، بعد مشاركتهما في مظاهرة احتجاجية بكابل.

المصدر: AFP