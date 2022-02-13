بابا الفاتيكان يصلي للسلام في أوكرانيا

تضرع البابا فرنسيس وصلى، خلال خطبة الأحد التقليدية أمام المؤمنين في ساحة القديس بطرس، من أجل السلام بسبب الوضع حول أوكرانيا.

وقال الحبر الأعظم: "الأخبار الواردة من أوكرانيا تثير القلق. أعهد بكل الجهود التي تبذل باسم السلام إلى شفاعة مريم العذراء وضمير القادة السياسيين. فلنصلي في صمت".

في 26 يناير، تم بمبادرة من البابا، تنظيم يوم للصلاة من أجل السلام في هذه الدولة وحولها.

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يشار إلى أن بابا روما، كان قد دعا مرات عديدة إلى إجراء حوار دولي من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية.

المصدر: تاس