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البابا يدعو إلى السلام في أوكرانيا

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البابا يدعو إلى السلام في أوكرانيا
AFP
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دعا البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، إلى السلام في أوكرانيا، طالبا تجنب الحرب في أوروبا.

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وخلال لقائه العام الأسبوعي في الفاتيكان، قال: "أرجوكم، لا تتقاتلوا مرة أخرى أبدا". وأضاف: "خلال الحرب العالمية الأخيرة، عانى الناس من الجوع والقسوة. إنهم يستحقون السلام".

ودعا المؤمنين إلى "الصلاة أحيانا من أجل السلام في أوكرانيا".

وعبر البابا، الأحد ، عن قلقه من "التوترات المتزايدة التي تهدد بتوجيه ضربة جديدة للسلام في أوكرانيا، والتشكيك في أمن القارة الأوروبية".

من جهته، قال وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، إن بلاده ستفي بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي، لكنه دعا إلى إجراء محادثات مع موسكو لنزع فتيل التوترات.

المصدر: AFP

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