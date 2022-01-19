البابا فرنسيس يتبرع بأكثر من 100 ألف دولار للمهاجرين العالقين بين بولندا وبيلاروس

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس تبرع بمبلغ 100 ألف يورو (نحو 113 ألف دولار) للمهاجرين العالقين عند الحدود بين بولندا وبيلاروس.

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وأفادت وزارة خدمة التنمية البشرية، وهي هيئة في الكرسي الرسولي تعنى خصوصا بشؤون اللاجئين، بأن "الحبر الأعظم قرر إرسال مساهمة قدرها 100 ألف يورو لمساعدة مجموعات المهاجرين العالقين بين بولندا وبيلاروس"، لافتة إلى أن "هذا المبلغ يهدف أيضا إلى "مساعدة منظمة كاريتاس بولندا (منظمة غير حكومية كاثوليكية) لمواجهة أزمة الهجرة عند الحدود بين البلدين".

هذا وعبر آلاف المهاجرين، الذين أتوا خصوصا من الشرق الأوسط ولا سيما العراق، منذ الصيف الماضي، بيلاروس، أو حاولوا عبور الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي في لاتفيا وليتوانيا وبولندا.

المصدر: "فرانس برس"