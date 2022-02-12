مجلة بريطانية: أردوغان يطمح لجعل تركيا مصدّرا كبيرا للأسلحة

أفادت مجلة "إيكونوميست" البريطانية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطمح لأن يجعل من تركيا مصدّرا كبيرا للأسلحة.

وأوضحت المجلة أن "صناعة الدفاع التركية أصبحت أكثر اكتفاء ذاتيا من أي وقت مضى، وتركيا تخطط لإنتاج أول دبابة محلية وغواصات وطائرات هجومية بدون طيار وطائرات حربية".

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وأشارت إلى أن "أردوغان يعتبر الطائرات التركية بدون طيار نذير ثورة عسكرية، وأن تركيا تريد القضاء على اعتمادها على الموردين الأجانب وتحويل البلاد إلى مصدر رئيسي للأسلحة".

وأضافت أن "صناعة الأسلحة التركية أكبر وأكثر اكتفاء ذاتيا من أي وقت مضى، حيث نمت المبيعات من مليار دولار عام 2002 إلى 11 مليار دولار في 2020، ولبى الجيش ثاني أكبر جيش في الناتو 70 بالمائة من احتياجاته".

وأكدت أنه "في العام الماضي، سجلت صادرات الأسلحة والطيران التركية رقما قياسيا جديدا بلغ 3.2 مليار دولار".

وأشارت إلى أن "عمليات تسليم أول دبابة قتال محلية تركية "ألتاي" ستبدأ في عام 2023، وأن تركيا تخطط أيضا لتصنيع غواصاتها وطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات حربية بدون طيار".

وشددت على أن "هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 في المائة لتركيا غير واقعي".

المصدر: "زمان"