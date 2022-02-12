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تظاهرة لأنصار مادورو وأخرى للمعارضة في العاصمة الفنزويلية

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تظاهرة لأنصار مادورو وأخرى للمعارضة في العاصمة الفنزويلية
مظاهرة في فنزويلا
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تظاهر الآلاف دعما للرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس السبت بمناسبة اليوم العالمي للشباب الحدث السنوي المهم في فنزويلا، فيما حشدت المعارضة تظاهرة شارك فيها حوالي 500 شخص.

واستعرض أنصار مادورو قوتهم في شوارع العاصمة بقرع الطبول ورقص السالسا والتلويح بالأعلام الفنزويلية، فيما حشد الحزب الحاكم أنصاره واستأجر حافلات لإحضار النشطاء من مختلف مناطق البلاد.

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وقالت المتظاهرة ماريا أماتيما في تصريح لوكالة "فرانس برس": "هذا الشباب الشجاع يسعى لتحقيق أحلامه ويواصل الكفاح من أجل وطنه".

وعلى مقربة من موقع تظاهر أنصار السلطة، تجمع حوالي 500 محتج بينهم زعيم المعارضة خوان غوايدو، حيث ألقى الأخير خطابا دعا فيه إلى "الوحدة" بعد ثلاثة أشهر من هزيمة المعارضة المنقسمة في الانتخابات الإقليمية.

وقال: "نحن ملتزمون اليوم بالنضال... يجب أن نعزز الوحدة... سنعود إلى المكان الذي تمارس فيه الحريات.. إلى الشارع".

 

المصدر: "أ ف ب"

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