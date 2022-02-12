وزير الدفاع البريطاني: الغزو الروسي لأوكرانيا سيناريو مرجح للغاية

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن "الغزو الروسي لأوكرانيا سيناريو مرجح للغاية"، في وقت تعكف فيه المملكة المتحدة على سحب مستشاريها ومدربيها العسكريين من أوكرانيا.

وقال لصحيفة "التايمز": "الحقيقة المقلقة هي أنه على الرغم من تكثيف الجهود الدبلوماسية، فإن زيادة الوجود العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا استمرت ولم تتوقف".

من جهته، أشار نائب وزير الدفاع جيمس هيبي إلى أن "الخبراء البريطانيين المتواجدين في أوكرانيا لتدريب جيشها على استخدام صواريخ مضادة للدروع، سيبدؤون بمغادرتها يومي 12 و13 فبراير الجاري".

وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "سيتم سحب جميع المدربين.. لن يكون هناك عسكريون بريطانيون في أوكرانيا في حال نشوب نزاع مسلح".

وأضاف: "لن تتوفر لدى بريطانيا إمكانية إجلاء رعاياها من أوكرانيا في حال غزوها المفترض من القوات الروسية".

المصدر: "تاس"