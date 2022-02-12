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وسائل إعلام: انهيار مبنى قيد الإنشاء في نيجيريا

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وسائل إعلام: انهيار مبنى قيد الإنشاء في نيجيريا
AFP Benson Ibeabuchi
حادث انهيار مبنى قيد الإنشاء في نيجيريا - أرشيف
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ذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن مبنى من 3 طوابق قيد الإنشاء انهار في لاغوس أكبر مدن البلاد، وأن عددا من عمال البناء لا يزالون تحت الأنقاض.

وذكرت بوابة الأخبار النيجيرية "بوليتيكس نيجيريا"، أنه "تم بالفعل إخراج عاملين من تحت المبنى المنهارة"، فيما لم يتم الإبلاغ عن حالتهما.

وأشارت إلى أن "أعمال الإنقاذ مستمرة وأن العدد الدقيق لعمال البناء الذين كانوا في المبنى وقت الحادث غير معروف بعد".

وتم تشييد المبنى المنهار في منطقة "يابا" بالقرب من جامعة لاغوس، فيما قامت الشرطة بأغلاق عدة شوارع في منطقة الحادث.

وحادث انهيار مبنى قيد الإنشاء في لاغوس هو الثاني في أقل من أربعة أشهر، ففي الأول من نوفمبر الماضي، انهار مبنى مكون من 21 طابقا، مما أسفر عن مقتل 38 عاملا ومديرا للإنشاءات.

المصدر: "تاس"

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