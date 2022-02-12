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اختتام المكالمة الهاتفية بين بوتين وبايدن

أخبار العالم

اختتام المكالمة الهاتفية بين بوتين وبايدن
AP Patrick Semansky
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن أنهى مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التصعيد الحالي حول أوكرانيا.

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