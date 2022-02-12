اختتام المكالمة الهاتفية بين بوتين وبايدن
AP Patrick Semansky
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن أنهى مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التصعيد الحالي حول أوكرانيا.
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن أنهى مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن التصعيد الحالي حول أوكرانيا.
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