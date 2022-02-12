وسائل إعلام أمريكية: بدء مكالمة بايدن وبوتين

أكدت وسائل إعلام أمريكية بدء المكالمة الهاتفية بين رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على خلفية تصعيد التوتر حول أوكرانيا.

وذكرت شبكة NBC نقلا عن البيت الأبيض أن الاتصال بدأ في الساعة الـ16:04 من اليوم السبت بتوقيت غرينيتش.

وجاءت المكالمة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن إجلاء معظم دبلوماسييها وعسكرييها عن أوكرانيا بدعوى خطر تعرض هذا البلد لـ"غزو روسي في أي لحظة".

وسبق هذه المكالمة اتصالان في وقت سابق من اليوم بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين والأمريكيين، بالإضافة إلى اتصالين أجراهما بوتين اليوم مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.

المصدر: وكالات