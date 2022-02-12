تركيا.. توقف حركة السفن عبر مضيق البوسفور إثر تعطّل سفينة شحن

أعلنت المديرية العامة لخفر السواحل التركي تعليق حركة السفن عبر مضيق البوسفور في الاتجاهين، وذلك على خلفية تعطّل سفينة شحن تعرقل الملاحة.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه "تم تعليق حركة السفن في الاتجاهين عبر مضيق البوسفور بسبب عطل أصاب سفينة الشحن (تشنغ ماي)".

وحسب موقع "مارين ترافيك" الذي يتابع الحركة الملاحية حول العالم، كانت السفينة التي ترفع العلم الليبيري متوجهة من ميناء بويرتو بوليفار في الأكوادور إلى ميناء زونغولداك بتركيا.

المصدر: "تاس"