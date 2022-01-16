تركيا.. إغلاق مضيق البوسفور أمام الملاحة البحرية - فيديو

أعلنت مديرية خفر السواحل التركية تعليق الملاحة البحرية عبر مضيق البوسفور، إثر تعطل محرك سفينة خلال مرورها بالمضيق.

وأضافت في بيان لها على "تويتر"، أن "سفينة Brave Night تعطل محركها، بالقرب من جسر السلطان سليم الأول، شمالي مضيق البوسفور".

وأوضحت أنه "على إثر ذلك، تم تعليق حركة مرور السفن في المضيق ذهابا وإيابا"، مشيرا إلى "انتقال فرق مديرية خفر السواحل إلى موقع السفينة".

🇹🇷🚢❌ A freighter heading to Romania broke down in the Bosphorus (near Yavuz Sultan Selim Bridge), blocking the narrow strait and halting traffic in both directions, according to the Turkish Coast Guard. pic.twitter.com/5JTll7wATx — The RAGE X (@theragex) January 16, 2022



والبوسفور هو مضيق بين أوروبا وآسيا الصغرى، يربط البحر الأسود ببحر مرمرة، وجنبا إلى جنب مع الدردنيل، يربط البحر الأسود ببحر إيجة، الواقع في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

وتقع مدينة إسطنبول التركية على جانبي المضيق، حيث يبلغ طوله حوالي 30 كيلومترا، وأقصى عرض له 3700 متر شمالا، وأقل عرض 700 متر، ويتراوح عمقه من 33 إلى 80 مترا.

المصدر: "نوفوستي" + "الأناضول"