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انفجار في حافلة بالصين

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انفجار في حافلة بالصين
Sputnik
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قالت صحيفة "Huangqiu shibao"، إن انفجارا وقع اليوم السبت في حافلة في مدينة شنيانغ (عاصمة مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين). وذكرت الصحيفة أن عدة أشخاص أصيبوا في الحادث.

وقع الانفجار في الساعة 17:52 بالتوقيت المحلي (12:52 بتوقيت موسكو).

وسبق الانفجار صوت دوي قوي في المقصورة، وبعده دمرت موجة الانفجار، النوافذ وألحقت الضرر بالغطاء الخارجي للحافلة.

وفي مقطع فيديو صوره شاهد عيان، ظهر شخصان على الأقل ملطخين بالدماء.

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وتحقق الشرطة في أسباب وملابسات الحادث. ولم تذكر الشرطة العدد الدقيق للضحايا.

المصدر: تاس

 

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