انفجار بمسجد في مدينة قلعه نو الأفغانية

قال مسؤولون أفغانيون إن انفجارا وقع بعد ظهر اليوم الجمعة عند بوابة مسجد في قلعة ناو عاصمة إقليم بادغيس، مما أدى إلى وقوع 8 جرحى على الأقل.

وحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع أثناء خروج المصلين من المسجد بعد أداء صلاة الجمعة.

A blast occurred this afternoon at the gate of a mosque in Qala-e-Naw, capital of Badghis province, local officials said. According to initial reports, 8 worshippers were wounded. The blast occurred while worshippers were coming out of the mosque.#TOLOnewspic.twitter.com/wGir4q010n — TOLOnews (@TOLOnews) February 11, 2022

وأفادت معلومات أخرى بأن الانفجار أدى أيضا إلى مقتل شخصين، دون وجود معلومات مؤكدة.

Breaking news: #explosion at the Grand Mosque in Qala-e-Naw, the capital of Badghis province; 2 dear & 8 injured. pic.twitter.com/SE0Nix1rkJ — Ehsan.ziyayi (@ziyayi2014) February 11, 2022

المصدر: RT