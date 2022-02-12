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المجلس العسكري في ميانمار يعفو عن 814 سجينا

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المجلس العسكري في ميانمار يعفو عن 814 سجينا
Legion-Media
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أعلن المجلس العسكري في ميانمار اليوم السبت أنه سيطلق سراح أكثر من 800 سجين في إطار عفو بمناسبة يوم الاتحاد.

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وقال رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ في بيان، إنه بناء على "أمر عفو إحياء لذكرى اليوبيل الماسي ليوم الاتحاد" الذي يصادف السبت، سيتم الإفراج عن 814 سجينا.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون لوكالة فرانس برس أن العفو يشمل سجناء من رانغون، دون أن يحدد ما إذا كان الأكاديمي الأسترالي شون تورنيل بين المفرج عنهم.

تورنيل أستاذ اقتصاد أسترالي عمل مستشارا للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي عندما قبض عليه في فبراير الماضي بعد أيام على الانقلاب العسكري.

واتهم بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في ميانمار ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدتها 14 عاما.

وأطلق المجلس العسكري العام الماضي سراح ما يقرب من 23 ألف محتجز لمناسبة يوم الاتحاد، في خطوة كانت منظمات حقوقية تخشى من أنها اتخذت لتوفير مزيد من الأماكن في المعتقلات من أجل حبس المعارضين.

المصدر: أ ف ب

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