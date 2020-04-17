ميانمار تصدر عفوا عن آلاف السجناء هو الأكبر منذ أعوام

أعلن مكتب رئيس ميانمار، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستطلق سراح نحو 25 ألف سجين، في عفو بمناسبة السنة الجديدة في ميانمار، هو الأكبر منذ أعوام.

وقال الرئيس، وين مينت، إنه سيجري إطلاق سراح 24896 سجينا، منهم 87 أجنبيا، في أنحاء البلاد، دون شروط "لإسعاد مواطني ميانمار ومراعاة للاعتبارات الإنسانية". ولم يعط الرئيس أي تفاصيل بشأن الجرائم التي أدين بها هؤلاء السجناء.

بدوره قال زاو زاو، المتحدث باسم إدارة السجون، إن العدد الكبير للمفرج عنهم ليس له صلة بالمخاوف المتعلقة بكورونا.

وأطلقت ميانمار في العام الماضي سراح نحو 23 ألف شخص على مدار عدة أيام في العفو السنوي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية. وفي العام السابق له أطلقت سراح أكثر من ثمانية آلاف سجين.

ولم يتضح إن كان قرار العفو سيشمل أي مدانين بجرائم لها صلة بالتمرد ضد الحكومة.

وتقول إدارة السجون إنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في ميانمار، لكن جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان تقول إن عشرات الأشخاص مسجونون بسبب نشاطهم السياسي.

من جهة أخرى أعلنت ميانمار تسجيل 85 حالة إصابة و4 وفيات بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز