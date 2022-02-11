ترودو: الغرب لا يريد المواجهة مع روسيا
AFP CLH/BG
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أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن الدول الغربية غير معنية بالمواجهة مع روسيا، لكنها ستواصل دعم أوكرانيا على خلفية الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية.
وقال: "لا نبحث عن مواجهة مع روسيا، لقد قررنا دعم الشعب الأوكراني في حقه باختيار مستقبله".
وأشار إلى أن "الدول الغربية عازمة على فرض عقوبات صارمة على روسيا، في حال انتهكت وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".
وأعلن مجلس الوزراء الألماني أن "المستشار أولاف شولتز والرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، بحثوا الوضع في أوكرانيا".
المصدر: "تاس"
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