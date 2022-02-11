البيت الأبيض: جنودنا لن يقاتلوا روسيا وبايدن سيتصل ببوتين قريبا

أعلن جيك ساليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أن "الجنود الأمريكيين لن يقاتلوا روسيا"، وأن الرئيس جو بايدن سيتصل هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في القريب العاجل.

وقال: "العسكريون الأمريكيون في أوروبا لن يقاتلوا روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا، بل سيحمون حلفاءنا في الناتو".

وأضاف تعليقا على تقرير لشبكة "PBS" الأمريكية زعم أن "روسيا قررت اتخاذ خطوات ضد أوكرانيا"، أن "هذا لا يعكس البيانات المتاحة للإدارة الأمريكية".

وتابع: "لم أر المادة التي تشير إليها بعد، لكنها تحرف بيانات الإدارة الأمريكية اليوم.. تصورنا هو أننا لا نعتقد أن روسيا اتخذت أي قرار نهائي".

وأوضح أن "قضية احتمال إرسال قوات أمريكية جديدة إلى أوروبا أثيرت خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بمشاركة زعماء أوروبيين آخرين، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن".

وشدد على أنه "بالنسبة للقوات التي تم وضعها في حالة تأهب قصوى في حال قرر الناتو إرسالها إلى أوروبا، ستبقى متأهبة لمثل هذا الطلب من الناتو".

وقال: "هناك احتمال كبير أن يشمل الغزو السيطرة على مناطق واسعة من أوكرانيا والاستيلاء على المدن الكبرى، بما فيها العاصمة".

من جهتها، أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن "الإدارة الأمريكية تعتزم سحب مراقبيها لدى بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا".

وأفادت الشبكة بأن "البيت الأبيض يدرس إمكانية تقليص المزيد من موظفي السفارة الأمريكية في كييف بناء على البيانات التي تشير إلى وقوع الهجوم على أوكرانيا قبل نهاية الألعاب الأولمبية الأسبوع المقبل".

المصدر: "نوفوستي" + وكالات