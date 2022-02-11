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رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان قضايا الأمن الدولي

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رئيسا الأركان الروسي والأمريكي يبحثان قضايا الأمن الدولي
AFP Chuck BURTON / DoD
رئيسا الأركان الروسي فاليري غيراسيموف ونظيره الأمريكي مارك ميلي
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف بحث مع نظيره الأمريكي مارك ميلي قضايا الأمن الدولي.

وجاء في بيان الوزارة: "في 11 فبراير 2022، جرت محادثة هاتفية بين رئيسي الأركان العامة الروسية اللواء فاليري غيراسيموف والأمريكي الجنرال مارك ميلي، ناقشا خلالها قضايا الساعة المتعلقة بالأمن الدولي".

وأضاف البيان: "جرت محادثة هاتفية مماثلة في نوفمبر من العام الماضي، وناقش فيها الطرفان جملة من المخاوف الأمنية".

وتأتي المحادثة الهاتفية على خلفية لقاء وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره البريطاني بن والاس في موسكو اليوم، بعد يوم من استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو نظيرته البريطانية إليزابيث تراس.

ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر في محادثاتهما، حيث أكد كلا الطرفين تمسكهما بمواقفهما السابقة إزاء التصعيد حول أوكرانيا، ووصف لافروف لقاءه مع تراس بحوار "الأطرش والأخرس".

المصدر: "تاس"

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