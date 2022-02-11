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شويغو: على الغرب الإسهام في خفض التوترات حول أوكرانيا بدلا من ضخ أسلحة إليها

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شويغو: على الغرب الإسهام في خفض التوترات حول أوكرانيا بدلا من ضخ أسلحة إليها
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حث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مستهل محادثات مع نظيره البريطاني بن والاس في موسكو، دول الغرب على وقف تصدير أسلحة إلى أوكرانيا والإسهام بالفعل في خفض التوترات حول هذا البلد.

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