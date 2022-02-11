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كوزاك يعلق على محادثات رباعية النورماندي في برلين

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كوزاك يعلق على محادثات رباعية النورماندي في برلين
Sputnik
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قال نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية دميتري كوزاك، إن المفاوضات التي أجراها مستشارو قادة دول رباعية النورماندي في برلين، أظهرت بوضوح قيمة تصريحات بعض السياسيين.

وأضاف كوزاك: "بالأمس تم في برلين عقد اجتماع تاريخي لرباعية النورماندي  (روسيا وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا)، الذي وكما قلت بالأمس، انتهى دون نتائج. لكن النتيجة السلبية هي أيضا نتيجة. لدينا الآن وضوح كامل حول ما تستحقه كل تصريحات مختلف السياسيين والشركاء".

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ووفقا له، صرحت كييف خلال اجتماع المستشارين، بأنها مستعدة للتفاوض مع ممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين فقط من خلال منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: تاس

 

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