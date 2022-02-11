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 برلين تؤكد خططها لعقد اجتماع لمستشاري زعماء رباعية النورمادي

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 برلين تؤكد خططها لعقد اجتماع لمستشاري زعماء رباعية النورمادي
Sputnik
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قال ستيفن هيبيشتريت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، إنه من المتوقع عقد الاجتماع القادم لمستشاري زعماء رباعية النورماندي الأربعة (روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا) في مارس المقبل.

وأشار المتحدث، إلى أنه لا توجد حتى الآن خطط، لإجراء محادثات بين رؤساء الدول والحكومات أو وزراء الخارجية.

وأضاف المتحدث: "من المقرر عقد الاجتماع المقبل في هذا التشكيل في مارس المقبل، بعد أن يعقد قبله اجتماع مجموعة الاتصال الثلاثية". وأشار المتحدث إلى أن هذه "المفاوضات صعبة. وأود القول فورا، إن التقارب الحذر سيكون مبالغة".

ووفقا له، من الجيد بالفعل استمرار الحوار وأن جميع الأطراف قد أعربت عن استعدادها لمواصلة العمل على تنفيذ اتفاقيات مينسك.

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وتابع المتحدث الألماني القول: "الآن يجب أن نأمل بأن الأطراف ستسعى إلى حل وسط. كل جهودنا تهدف إلى ذلك".

المصدر: تاس

 

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